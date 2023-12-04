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Fenerbahçe'den Kadıköy'de gol yağmuru

Fenerbahçe'den Kadıköy'de gol yağmuru
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırladı. 

Ülker Stadı'nda saat 20:00'de başlayan müsabaka 4-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyet golleri; 17. dakikada Sebastian Szymanski, 42. dakikada İrfan Can Kahveci, 68. dakikada Alaaddin Okumuş (kendi kalesine) ve 75. dakikada Edin Dzeko'dan geldi. Sivasspor'un tek sayısını 50. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Bu sonucun ardından Nordsjaelland mağlubiyetinin şokunu üzerinden atan ve Beşiktaş derbisi öncesi moral bulan Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkararak averajla liderliğe yükseldi. Lig'de iki maç sonra mağlup olan Sivasspor, 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor ise Konya deplasmanında puan arayaca

Etiketler Fenerbahçe Sivasspor fenerbahçe sivasspor gol
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