Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!
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Dün oynanan ve Türk futboluna bir kara leke olarak geçecek Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası toplanan Fenerbahçe yönetimi aldıkları kararı açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek Olağan Üstü Genel Toplantı'da, takımın Süper Lig'den çekilmesi konusunu ele alacaklarını açıkladı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Gündem:
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- İstiklal Marşı,
5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6- Kapanış."
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