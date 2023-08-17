Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Hollanda ekibi Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövaşında Letonya temsilcisi Riga FC'yi 3-0 mağlup ederek toplamda 5-0'lık skorla play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Maribor'u elemesi durumunda play-off turunda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak.