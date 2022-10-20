Fenerbahçe'ye tarihi bonservis: Tam tamına 30 milyon Euro
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sarı-lacivertlilere en büyük kazancı olarak gösterilen Miguel Crespo'nun talipleri artıyor.
Fenerbahçe'nin orta sahasındaki dinamosu Crespo, Avrupa'daki rakiplerini solladı. 26 yaşındaki yıldız oyuncu dev isimleri geride bırakarak zirvede yer aldı.
AVRUPA'DA LİDER KONUMDA
Crespo, Avrupa'nın en değerli 10 liginde 90 dakika başına rakip sahada en fazla top kazanan orta saha konumunda. 26 yaşındaki futbolcu, 4.24 ortalamasıyla bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bu istatistiğin ardından yabancı basın, Crespo'nun bonservisini en az 30 milyon Euro olarak duyurdu.
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