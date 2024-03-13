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FIFA açıkladı: Süper Lig ekibine süresiz transfer yasağı

FIFA açıkladı: Süper Lig ekibine süresiz transfer yasağı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un transfer yasağıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. FIFA, daha önce 3 dönem olarak belirlenen transfer yasağını süresiz hale getirdi.

FIFA, 11 Mart Pazartesi günü transfer yasağı olan takımları internet sitesi üzerinden açıkladı. MKE Ankaragü ve Konyaspor'un ardından bir Süper Lig ekibi daha transfer yasağı aldı.

SÜRESİZ TRANSFER YASAĞI

Söz konusu listede yer alan takımlar arasında yer alan Antalyaspor’un 3 dönem olan transfer yasağı süresiz transfer yasağına döndü.

 TRANSFER YASAĞINA NEDEN OLAN DOSYALAR

Antalyaspor’un FIFA nezdinde transfer yasağı almasına neden olan dosyaların Erkan Eyibil, Amar Gerxhaliu ve Gustavo Blanco Leschuk’tan kaynaklı yaklaşık 780 bin euro ödeme olduğu belirtildi.

Öte yandan Akdeniz ekibi geçtiğimiz sezonun devre arasında tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu Luiz Adriano’nun açtığı davanın sonuçlanması sonrası 1.5 milyon euro ödeme yapacak.

 JEHEZKEL DE ANTALYASPOR’U ŞİKÂYET ETTİ

Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı sevinç sebebiyle olaylı bir şekilde Türkiye’den ayrılan Sagiv Jehezkel, şubat ayı içerisinde FIFA’ya giderek Antalyaspor’u resmen şikayet etti.

Kırmızı-Beyazlıların, sözleşmesinin devam etmesi gerekçesiyle antrenmana çıkması için davet gönderdiği İsrailli futbolcu, avukatları Roi Rosen ve Tal Segev aracılığıyla FIFA’ya başvururken, Antalyaspor’dan tazminat olarak 1 milyon 260 bin Euro talep ettiği belirtildi.

Etiketler Antalyaspor süper lig transfer yasak
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