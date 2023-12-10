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  4. Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var!

Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var!

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Malatya’da, 12 Bingölspor ile Malatyaspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 9. hafta karşılaşmasında maç sonu çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 9. hafta karşılaşmasında Malatyaspor - 12 Bingölspor ile karşıya karşıya geldi. Yeşiltepe stadyumunda oynan maçta, Malatyaspor karşılaşmayı 1-0 galip tamamlarken, maç sonrası saha içerisinde başlayan olaylar tribünlere sıçradı.

Bazı sporcuların da karıştığı olay kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavgada 3 kişi taşlı saldırı sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı olaylarda yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekipler tarafından güvenli bir bölgeye alınan 12 Bingölsporlu futbolcular ile taraflar olayların yatıştırılmasının ardan polis nezaretinde kentten ayrıldı.

İHA

Etiketler Bölgesel Amatör Lig kavga yaralı amatör maç 12 Bingölspor ile Malatyaspor 12 Bingölspor Malatyaspor
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