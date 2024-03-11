Galatasaray ve Fenerbahçe yine sosyal medyadan birbirine girdi!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın hakemler, TFF ve yayıncı kuruluş hakkında yaptığı açıklamalara sert bir şekilde yanıt verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

ÖRNEK: 3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"

14 Aralık 2023: Soru: "TFF'den memnun musunuz?" Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Gaziantep FK - Fenerbahçe, Fenerbahçe - Alanyaspor, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve son olarak Fenerbahçe - Pendikspor maçları... Kararlarıyla maçı bir taraftan alıp diğerine veren, özellikle son dakikalarda yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkansız hale getiren Arda Kardeşler, Mustafa İlker Coşkun, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Çetin, Çağdaş Altay, Erkan Engin, Cihan Aydın ve Kadir Sağlam isimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?"

"Türk futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, tüm futbolseverlerle ve taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaçamayacağı görevidir. Bu görevleri bugüne kadar yapamayan federasyon ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi TFF ve kurulları olarak gerekli kararı almalıdır."