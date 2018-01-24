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  4. 24 Ocak 2018 11:29

Galatasaray'da Gomis şoku !

Galatasaray'da sakatlığı bulunan golcü futbolcu Gomis, “Param ödenmedikçe performansımı yansıtamıyorum” dedi ve bu nedenle Kayseri maçında takımı yalnız bıraktı.

Galatasaray'da Gomis şoku !
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Galatasaray'da mali kriz konusunda en büyük sorun yaşatan isim Bafetimbi Gomis... Fransız golcünün bu konudaki felsefesi belli: Ben nasıl işimi yapıyorsam, siz de sözünüzü tutun, paramı ödeyin.
 
Bu sezon Galatasaray’ın en çok gol atan ismi olan ve bugüne kadar hiçbir sorunu olmayan Gomis’e 10 gün önce 361 bin euroluk ödeme yapıldı. Bu para, oyuncunun ekim ayı maaşıydı. Kasım, aralık ve son olarak da ocak ayı parasını da ortaya atan sarı-kırmızılı oyuncu, yöneticilerle bir toplantı yaptı.

Burada düşüncelerini açık açık ileten Gomis, “Ben performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtıyorum. Siz de sözünüzü tutun ve paramı zamanında ödeyin. Param ödenmedikçe performansımı yeterince sahaya yansıtamıyorum” ifadesini kullandı.

Aylığı 361 bin euro olan ve üç aylık parası 1 milyon 83 bin euroyu yönetimden talep eden Fransız golcü, gereken yapılmayınca Kayserispor deplasmanına da gitmedi. Futbolcunun sakat olduğu bildirilse de, Gomis olayının gerçek yüzünün bu olduğu vurgulandı.
 
Futbolcunun menajerinin 1 milyon euroluk ödemesi de aralık ayının sonunda yapılmıştı.

Milliyet

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