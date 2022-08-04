  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'da Marcao'nun ardından Victor Nelsson takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da Marcao'nun ardından Victor Nelsson takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da Marcao'nun ardından Victor Nelsson takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da Marcao'nun ardından Victor Nelsson da takımdan ayrılıyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma katılan oyuncuların yanında gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Okan Buruk'un ayrılığına onay vermediği Nelsson için Sevilla ile anlaşılmak üzere...

25 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ VAR

23 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un serbest kalma bedeli 25 milyon Euro. Fakat Sevilla bu bedeli ödemek istemiyor. 12 milyon Euro'luk teklif yapan Sevilla'ya olumlu cevap veren sarı-kırmızılılarda taraftarlar yönetime tepkili.

7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray'ın geçen sezon 7 milyon Euro bonservis ödenerek aldığı Nelsson, kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Nelsson'un sarı-kırmızılı ekipten ayrılmasını istemeyen Okan Buruk ise yönetime olumsuz rapor sundu.

Etiketler galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte ''cennette iş vaadi'' böyle olur! Tatil cennetinde çalışacak eleman aranıyor!
İslam Memiş ''dolar 10, 30 ve 40 TL olacak'' diyenlere yanıt verdi
Benzin ve motorine indirim geliyor!
O dershanenin Bakan Soylu'nun da yer aldığı afişi olay oldu
Terfi eden ve emekliye sevk edilen komutanlar belli oldu
Love Island'ın şampiyonu Türk güzeli milyon dolarlık teklif
Norveç'in güzel bakanı, bikinisini giyip denize açıldı, ülke karıştı
İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde can pazarı
Kim Milyoner Olmak İster'de 400 bin liralık soruyu açtırdı
KPSS iptal edildi