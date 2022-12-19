Galatasaray'da sevindiren haber: O isimler takıma döndü

Galatasaray'da, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı öncesi sevindiren haberler geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü ile 22 Aralık Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.