  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 26 Kasım 2019 14:12

Galatasaray'ın Ocak bombası: Xherdan Shaqiri

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladığını iddia etti.

Galatasaray'ın Ocak bombası: Xherdan Shaqiri
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sezon başında yaptığı transferlerle sezona büyük beklenti içerisinde giren ancak istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri için görüşmeleri başlattığını iddia etti.

Lonjon ayrıca, sarı-kırmızılı takımın transferde önceliğinin sakatlanan Luyindama'nın yerine bir merkezi defans oyuncusu olacağını da yazdı.

"HER FUTBOLCU OYNAMAK İSTER"

Bu sezon Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Shaqiri, "Fazla forma şansı bulamıyorum ve bundan mutlu değilim. Her futbolcu oynamak ister. Bu çok normal bir tepki. Klopp ile bir sorunum yok. Kendimi hazır tutuyorum ve bana şans vermesini bekliyorum" demişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , xherdan shaqiri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM