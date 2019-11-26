Galatasaray'ın Ocak bombası: Xherdan Shaqiri

Sezon başında yaptığı transferlerle sezona büyük beklenti içerisinde giren ancak istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri için görüşmeleri başlattığını iddia etti.

Lonjon ayrıca, sarı-kırmızılı takımın transferde önceliğinin sakatlanan Luyindama'nın yerine bir merkezi defans oyuncusu olacağını da yazdı.

"HER FUTBOLCU OYNAMAK İSTER"

Bu sezon Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Shaqiri, "Fazla forma şansı bulamıyorum ve bundan mutlu değilim. Her futbolcu oynamak ister. Bu çok normal bir tepki. Klopp ile bir sorunum yok. Kendimi hazır tutuyorum ve bana şans vermesini bekliyorum" demişti.

