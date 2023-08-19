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Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da
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Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün temsilcilerince karşılandı.

Genel havacılık terminaline gelen 100 kadar taraftar, Faslı oyuncuyu beklerken, Hakim Ziyech arka kapıdan çıkarak havalimanından ayrıldı.

Ziyech, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla 18 lig maçında 3 asist yaptı. 

Etiketler Galatasaray galatasaray Hakim Ziyech istanbul
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