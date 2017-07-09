Genç futbolcu maç esnasında yere yığıldı

Ajax ile Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçında, Ajax’ın 19 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdelhak Nouri fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Genç oyuncu uzun süre saha içerisinde tedavi edilirken, sahaya ambulans girdi ve genç oyuncunun etrafı çevrildi. Korkutan görüntüler esnasında oyuncuya kalp masajı da yapıldığı belirtildi. Abdelhak Nouri’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor.

Futbolcunun kulübü Ajax yaptığı açıklamada Abdelhak Nouri’nin kalp ritminde bozukluklar olduğunu ifade etti. Kalbi çalışan Nouri’nin durumun stabil olduğu ve uyutulduğu belirtildi.

Müsabakanın 72. dakikasında topsuz alanda bir anda kendini yere bırakan Nouri, bir süre hareketsiz biçimde kaldı. Olaya hemen müdahale eden sağlık ekipleri, oyuncuya uzun bir süre kalp masajı yaptı. Bu üzücü olaydan sonra maç tatil edildi. Yaşanan olayda sıcak hava sıcaklığının etkisi veya genç oyuncuda olası kronik bir rahatsızlığın olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.