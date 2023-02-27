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Güntekin Onay'dan ders gibi ''hükümet istifa'' yorumu

Güntekin Onay'dan ders gibi ''hükümet istifa'' yorumu
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Önce Fenerbahçe ardından Beşiktaş tribünlerinden yükselen "hükümet istifa" sloganlarıyla ilgili tartışmaya, yayıncı kuruluş Beinsports'un ünlü sunucusu Güntekin Onay da katıldı. Onay "Hükümet ve devlet kavramlarını ayırt etmek bu kadar zor olmamalı" dedi.

Beinsports sunucusu ve yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'Hükümet istifa' sloganlarının ardından başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef göstermesiyle süren tartışmayı yorumladı. 

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Onay "Hükümet ve devlet kavramlarını ayırd etmek bu kadar zor olmamalı. Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil" dedi. 

 

Mehmet Demirkol da, Güntekin Onay'ın açıklamasına benzer şekilde "Devlet ve hükümet aynı şey değildir. Hükümet yıkıldığında devlet yıkılsa Atatürk öldüğünde Türkiye yıkılırdı. İnsanlar devletinin yanında hükümetin karşısında olabilir. Demokratik haktır" ifadesini kullandı. 

 

Etiketler twitter güntekin onay ders devlet hükümet istifa yorum
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