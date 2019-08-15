Klopp: Bu gece kazanmak önemliydi ve bunu başardık

Karşılaşmanın ardından Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Klopp, iki takım için de kolay bir maç olmadığını belirterek, "Üst üste böyle zor maçlar oynamak kolay değil. Buna alışmak zorundayız. Bu gece sahadaki performans değil, sadece kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Gerçekten büyük bir başarı, bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İki takımın da harika mücadele ettiğini vurgulayan Alman teknik direktör, "Kazandık ve zaferimizden dolayı kendimi iyi hissediyorum. Bu başarı sadece bana ait değil. Bu, tüm Liverpool kulübü ve bu kulübü sevenlerin bir başarısı. Stattaki atmosfer harikaydı. Seyirci sayısını bilmiyorum ama İstanbul'da bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Burası bizim için özel bir yer." dedi.

MANE: KAZANMAYI HAK ETTİK

Takımının iki golünü atan ve maçın adamı seçilen Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Maç boyunca iyi performans gösterdiklerini aktaran Mane, "Bu kupayı kazanmak bizim için çok önemliydi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmasak da böyle maçlarda kazanmak önemli. Sahada her şeyimizi verdik ve kazanmayı hak ettik. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Dünyadaki en iyi taraftara sahibiz. İşimizi kolaylaştırıyorlar. Destekleriyle bize motivasyon sağladılar. Bu başarıya birlikte ulaştık." diye konuştu.

DİJK: İSTANBUL, LİVERPOOL İÇİN HARİKA BİR ŞEHİR

Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İstanbul'daki atmosfer harikaydı. Böyle bir ortam bekliyorduk. İstanbul, Liverpool için harika bir şehir ve buradaki kazanma geleneğimizi sürdürdüğümüz için memnunuz." dedi.

"TÜRK TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Divock Origi de, "Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum. İstanbul'un ev sahipliği çok iyiydi. Türk taraftarlar bizi destekledi. Onlara teşekkür ederim. Bizi burada ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını gördüm. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı da İstanbul'da oynamıştım. Burası çok özel bir yer." ifadelerini kullandı.

Türkiye ligi hakkında da görüşlerini aktaran Belçikalı forvet, "Türkiye'de favori takımım yok ama lig hakkında bilgim var. Türkiye, kaliteli bir lige sahip. Taraftarlar çok tutkulu ve futbolu seviyor. Belçika'da birçok Türk tanıdığım da var. Hepsi çok iyi insanlar" dedi.

