Manchester City'den Çağlar Söyüncü için 62 milyon sterlinlik teklif

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ismi transfer gündeminden düşmek bilmiyor.

Bleacher Report'ta yer alan haberde; İngiliz takımlarından Manchester City'nin yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için en az 62 milyon sterlini gözden çıkarması gerektiğini belirtti.

Haberde, milli futbolcunun Leicester City'de mutlu olduğu ve düşük teklifler geldiği sürece oyuncuyu satmayacağı ifade edildi.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ne James Maddison ne de Çağlar'ı satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Leicester City'nin Çağlar ile sözleşmeyi uzatma konusunda görüşmelere başladığı ve yıldız oyuncunun ücretine de zam yapması bekleniyor.

