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  1. 28 Nisan 2017 14:25

''Bugüne kadar Zidane dışında kimseden forma istemedim''

Lionel Messi, kariyerinde tek bir futbolcudan forma istemiş...

''Bugüne kadar Zidane dışında kimseden forma istemedim''
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Arjantinli yıldız, "Rakipte bir Arjantinli varsa onunla formamı değiştiririm, ya da benden formamı isteyen bir futbolcuyla... Bugüne kadar bir kişi dışında kimseden formasını istemedim. Tek istisna Zidane" dedi.
 
Lionel Messi, bugüne kadar kaç futbolcuyla maç sonunda forma değiştirdiğinin sayısını bile hatırlamaz. Ne de olsa en çok talep edilen formaların başında geliyor ve bu nedenle oynadığı bir maçtan sonra formasının değiştirmemiş olması neredeyse mümkün değil.

Ancak Messi'nin formasını istediği futbolcu sayısı bir elin parmaklarını, hatta bir parmağını geçmiyor. Kariyerinde tek bir futbolcudan forma istemiş...

İşte Messi'nin ağzından forma değişimi prensipleri: "Hiç forma istemem. Rakip takımda bir Arjantinli varsa onunla formamı değiştiririm. Arjantinli yoksa ve biri bana sorarsa onunla değiştiririm ama ben hiçkimseden formasını gidip istemem. Bugüne kadar bunun tek bir istisnası oldu. Bir kez bir futbolcudan formasını istedim: O da Zinedine Zidane idi."

NTVSpor

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