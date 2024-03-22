İşte EURO 2024'e gidemeyen en değerli oyuncular

Bazı dünya çapında ünlü yıldızlar, ya sakatlıkları ya da ülkelerinin turnuvadan elenmesi nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2024) yer alamayacaklar.

Dünyaca ünlü birçok futbolcu EURO 2024'te boy gösteremeyecek. Bazı futbolcular sakatlığı sebebiyle organizasyonu kaçırırken, bazı yıldızlar ise ülkelerinin elenmeleri sebebiyle turnuvada forma giyemeyecek. Transfermarkt verilerine göre kadronun toplam piyasa değeri 709 milyon euro. İşte EURO 2024'ü kaçıracak olan futbolculardan kurulu en değerli 11:



Thibaut Courtois - Belçika İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Thibaut Courtois, uzun sakatlığının ardından önceki günlerde antrenmanda tekrar sakatlanarak sahalardan uzak kalacak. Belçikalı file bekçisi 30 milyon Euro değerle en pahalı kaleci konumunda. Reece James - İngiltere Chelsea'nin İngiliz sağ beki Reece James, yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 dışında kalacak. 24 yaşındaki İngiliz yıldız 50 milyon Euro değerinde.



Wesley Fofana - Fransa Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Wesley Fofana, sezon başında çapraz bağlarınının kopması sebebiyle sahalardan uzun bir süre eksik kaldı. Fransız stoper, 32 milyon Euro değerinde.



David Alaba - Avusturya Real Madrid'in Villarreal maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen David Alaba sezonu kapatmıştı. Avusturyalı yıldız, 25 milyon Euro değerinde.



Alejandro Balde - İspanya İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Alejandro Balde, önceki ay sakatlığı nedeniyle ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. 20 yaşındaki İspanyol yıldız 40 milyon Euro değerinde.



Martin Odegaard - Norveç Arsenal forması giyen Martin Odegaard, Norveç Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptan çıkamayarak EURO 2024 umutlarını yitirdi. Norveçli yıldız 95 milyon Euro değerinde.



Gavi - İspanya Barcelona forması giyen ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadıkları Gürcistan karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan genç yıldız EURO 2024'te boy gösteremeyecek. 19 yaşındaki İspanyol yıldız 90 milyon Euro değerinde.



Dejan Kulusevski - İsveç İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Dejan Kulusevksi, İsveç Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonu Elemeleri F Grubu'nda 3 olarak EURO 2024'te oynama hakkı elde edemedi. İsveçli yıldız, 55 milyon Euro değerinde.



Anthony Elanga - İsveç Nottingham Forrest forması giyen Anthony Elanga, İsveç Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonu Elemeleri F Grubu'nda 3 olarak EURO 2024 dışında kaldı. 21 yaşındaki genç yıldız 22 milyon Euro değerinde.



Erling Haaland - Norveç Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptan çıkamayarak EURO 2024 umutlarını yitirdi. Norveçli yıldız, 180 milyon Euro değerinde.



Alexander Isak - İsveç İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle forması giyen Alexander Isak, İsveç Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonu Elemeleri F Grubu'nda 3 olarak EURO 2024'te oynama hakkı elde edemedi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, 70 milyon Euro değerinde.