Jailton’un menajerinden şok açıklama: 6 ay men...

Hollanda’da faaliyetlerini sürdüren Türk menajer Sezer Özkan, Gençlerbirliği oyunusu Jailton ve üç büyüklerin gündemine gelen Hakim Ziyech hakkında flaş ifadeler kullandı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Özkan, oyuncusu Jailton’un kendi bilgisi dışında Gençlerbirliği takımına transfer olduğunu ve hukuki sürecin başlayacağını fiade etti.

‘Jailton 6 ay men alabilir’

“Oyuncu menajerleri olarak aynı zamanda farklı menajere yetkiler veriyoruz. Brezilyalı arkadaşımdan Jailton için yetkiyi aldım. Ondan sonra Jailton, kendi kafasına göre Türkiye’ye transfer oldu. Gençlerbirliği başkanı sayın Murat Cavcav ile bu konuyu konuştum. Benim derdim oyuncu ile kulüp ile değil. Oyuncu 6 ay men alabilir ya da oynamayabilir açıkçası menajerlik masraflarını faizi ile alma şansım da var. Bu zamana kadar beklememin sebebi Gençlerbirliği takımı halen mücadele ediyor. Fakat avukatıma bildirdim gerekeni yapacaklar artık”

‘Hakim Ziyech bu sezon %70-80 İngiltere’ye transfer olacak’

“Hollanda’dan Mustafa Saymak Türkiye’ye transfer olabilir. Hangi takımların ilgilendiğini konusunda bilgi vermeyeyim. Willem II takımından Türk oyuncu Emre Bostancı Belçika takımlarından birine transfer olacağını söyleyebilirim. Hakim Ziyech’i zamanında Trabzonspor’a sundum. Twente takımında iken Trabzonspor’a önerdim bana yetki gönderdi sağolsun Nevzat Aydın. Ben o zaman çok cüzi rakama indirdim ama Trabzonspor’un imkanı yoktu. Hakim Ziyech bu sezon %70-80 İngiltere’ye transfer olacak”