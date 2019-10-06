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  4. 06 Ekim 2019 23:08

Kasımpaşa'da David Pavelka ameliyat edildi

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, diz kapağında oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Kasımpaşa'da David Pavelka ameliyat edildi
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka'nın, müsabakanın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde Liv Hospital'da Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir" ifadesi kullanıldı.

Pavelka, lacivert-beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

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Kasımpaşa , David Pavelka
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