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  4. 16 Haziran 2017 20:25

Konfederasyonlar Kupası heyecanı başlıyor

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası yarın Rusya – Yeni Zelanda maçıyla başlayacak.

Konfederasyonlar Kupası heyecanı başlıyor
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8. FIFA Konfederasyonlar Kupası heyecanı yarın başlıyor. Rusya’da düzenlenecek turnuva yarın saat 18.00’de oynanacak Rusya – Yeni Zelanda maçıyla başlayacak.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi’de düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz, Meksika

B Grubu: Şili, Avustralya, Almanya, Kamerun

Tanıdık isimler boy gösterecek

Konfederasyonlar Kupası’nda Spor Toto Süper Lig’den tanıdık üç isim boy gösterecek. Portekiz’in kadrosunda Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma yer alacakken, Bursasporlu Aziz Behich ise Avustralya forması ile mücadele edecek. Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar ise Kamerun’un kadrosunda yer alacak.

Liverpool forması giyen Emre Can ile Hoffenheim’da görev alan Kerem Demirbay son Dünya Şampiyonu Almanya’nın kadrosunda bulunuyor. Özellikle Türkiye Milli Takımı’nda forma giyeceği açıklanan fakat son anda Alman Milli Takımı’nı seçen Kerem Demirbay’ın performansı merak konusu.

Şampiyonada gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Final mücadelesi ise 2 Temmuz’da Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

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