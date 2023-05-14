La Liga'da şampiyon belli oldu

İspanya La Liga'nın 34'üncü haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanından 4-1 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Espanyol, İspanya La Liga'nın 34'üncü haftasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka konuk takımın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi. En yakın takipçisi Real Madrid'e 14 puan fark atan Barcelona, İspanya La Liga'da bitime 4 hafta kala şampiyon oldu.

Barcelona'ya şampiyonluğu getiren golleri 11 ve 40'ıncı dakikalarda Robert Lewandowski, 20'nci dakikada Alejandro Balde ile 53'üncü dakikada Jules Kounde kaydetti. Barcelona, La Liga'da 3 sezon sonra ilk kez şampiyon oldu.

REAL MADRİD'DEN TEBRİK

Real Madrid, La Liga'daki ezeli rakibi Barcelona'nın şampiyonluğunu kutladı. Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "2022-2023 sezonu şampiyonu Barcelona'yı tebrik ederiz" denildi.