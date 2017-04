Lucescu istifa edebileceğini açıkladı

Her transfer dönemi olduğu gibi ismi yine Galatasaray ve Fenerbahçe gibi ekiplerle anılmaya başlanan Mircea Lucescu, kendisini takipteki ekipleri ilgilendirecek bir açıklama yaptı. Shakhtar Donetsk'teki 12 yıllık döneminin ardından, Zenit takımının başına geçen deneyimli teknik adam, Rus ekibini iyi yerlere taşımaktan uzak kaldı.



Mavi-beyazlılar şu an ligde lider Spartak ve CSKA'nın ardında üçüncü sırada yer alıyor. Bir süredir Zenit'in Lucescu ile yolları ayırmaya hazırlandığı ve yeni sezona yeni bir hocayla gireceği konuşuluyor. Ancak Rumen teknik adam, kulübü beklemeden işi kendisi bitirebilir.



Spartak'tan sonra oturup konuşuruz



Ligde yarın lider Spartak ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Zenit'in hocası, yaptığı açıklamalarla görevi bırakabileceğinin sinyalini verdi. Bu maçtan kötü bir sonuç çıkması durumunda istifa etmeye hazır olduğunu belirten Lucescu, "Aslında şu an takım geçen seneye göre daha kötü bir durumda değil. Sezon başlamadan bir çok önemli oyuncumuzu kaybettiğimizi hatırlatmak isterim. Şimdi Spartak maçını düşünüyorum. Ondan sonra yolları ayırma gibi bir karar alınabilir. Oturup ne olacağını konuşuruz" dedi.



İstifa etmese de gönderilecek



Öte yandan Mircea Lucescu'nun bu maçtan sonra kovulmakla tehdit edildiğine yönelik haberler de dikkat çekti. Buna göre Lucescu istifasını vermese bile, Spartak yenilgisiyle artık iddiasını tamamen yitirecek Zenit'te hocanın görevine son verilecek.