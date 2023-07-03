  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Messi'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı

Messi'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı

Messi'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı
Güncelleme:

Inter Miami'ye transfer olan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin yıllık 60 milyon dolar kazanacağı açıklandı.

Lionel Messi'nin yeni takımı MLS ekibi Inter Miami'de kazanacağı ücret belli oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum." diye konuştu.

Kulübün diğer ortaklarından David Beckham'ın Messi ile sadece futbol konuştuğunu söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı." dedi.

36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 maçta 710 gol 339 asist kaydetti.

Etiketler lionel messi ınter miami maaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın tatilden zirvede çıktı
Atatürk heykeline tırmanan Suriyeli gözaltında
Türkiye bir facianın eşiğinden döndü: 250 yolculu tren alev aldı
20 bin TL maaşla çalışan bulamayınca çözümü böyle buldular
Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya çok özel doğum günü kutlaması
Plaja asılan tabela tatilcileri çıldırttı! Soyunarak protesto ettiler
İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık savaşa alanına döndü
Döviz mevduat oranı en yüksek ilimiz açıklandı
TÜİK Haziran 2023 enflasyonu ne zaman açıklanacak ?
ENAG, Haziran 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı