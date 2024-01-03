Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Hakem Mete Kalkavan'ın sahadaki hakemlik görevin resmen noktaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerine son verdiğini ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz."