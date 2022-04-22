  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. MHP'den ''küme düşme kaldırılsın'' önerisi

MHP'den ''küme düşme kaldırılsın'' önerisi

MHP'den ''küme düşme kaldırılsın'' önerisi

MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM genel kurulunda süper ligde küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda Türk futboluna ilişkin açıklamalarda bulundu.

''SON GELİŞMELER KAMU VİCDANINI RAHATSIZ ETMİŞTİR''
Fendoğlu, “Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiş, Öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir” dedi.

 ''KÜME DÜŞME KALDIRILSIN''
Fendoğlu konuşmasında bu yıl Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talep etti. 

MHP Milletvekili, “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifini görüştüğümüz bugünlerde Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Şöyle ki, öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, daha sonra MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg'in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir. Bu konuda bu yılki küme düşmenin kaldırılmasını hassaten ve şehirlerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ederim. Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını temenni ederim” diye konuştu.

Etiketler mhp küme düşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Saatler öncesinden sıraya girdiler! Hırka-i Şerif'te 2 yıllık hasret son buldu
Tartıştığı sürücüyü tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada
İşte adım adım sıra dışı balık avlama yöntemleri
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu dekoltesi ile sınırları zorladı
Uzman isim açıkladı: İşte elektrik faturasını düşürmenin kesin yolu!
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Gezi Parkı davasında yeni gelişme
Erdoğan talimatı verdi: Hastanelerde randevusuz hasta bakma dönemi başlıyor
Antalya'da 3 bin liralık daireler 20 bin liraya çıktı!
Bu kabilede erkek kardeşler aynı kadınla evleniyor: İşte en ilginç cinsel gelenekler