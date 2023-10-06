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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklandı.

İşte aday kadro:

Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

Savunma: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

Etiketler a milli takım kadro euro 2024
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