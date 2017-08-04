Mircea Lucescu imzayı attı

A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu için imza töreni düzenlendi. Lucescu Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'la görüşeceğini açıkladı. Öte yandan Rumen hoca, "Umarım Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçer" dedi.

ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Lucescu, Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'la ilgili yöneltilen soruya ise "Benim amacım tüm futbolculara bu ülkeye karşı bir görevleri ve sorumlulukları olduğuna ikna etmek. Arda'yla elbette ki görüşeceğim, telefon açacağım. Milli Takım'ın ona, onun da Milli Takım'a ihtiyacı var. Umarım orta yolu bulabiliriz" cevabı verdi.

Yıldırım Demirören'i kızdıran 'Lucescu' sorusu

Rumen çalıştırıcı, sağlık sorunları olduğuyla ilgili olarak yöneltilen soruya "Kaç yaşındasınız? İsterseniz yan yana gelerek fotoğraf çektirebiliriz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Yıldırım Demirören, yolların ayrıldığı Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili olarak "Fatih Terim ile konuşacağız. Tazminat konusunda yönetim kurulumuzla bir karar alıp kendisine ileteceğiz." açıklaması yaptı.