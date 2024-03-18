Milli Takım'da sakatlık şoku: 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Şubat ayının 2. elde en hızlı satılan otomobiller belli oldu

Kış geri geliyor: Şiddetli yağmur ve kar alarmı verildi

Trabzon'daki rezil gece sonrası Erdoğan'ın başdanışmanından bir garip açıklama

Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi...

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