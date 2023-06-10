Milli yıldızın yeni takımı belli oldu

Hollanda'da yılın futbolcusu seçilen Orkun Kökçü, yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya imza atmak üzere.

Kaptanlığını yaptığı Feyenoord ile bu sezon Hollanda Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan ve Hollanda'da yılın futbolcusu seçilen A Milli Takım oyuncusu Orkun Kökçü, önümüzdeki sezon Benfica'da forma giyecek.

23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, transferi tamamlamak için dün gece saatlerinde Lizbon'a gitti. Benfica'nın, Kökçü'nün transferi için Feyenoord'a 30 milyon Euro net bedelin yanı sıra 10 milyon Euro'luk bonus bedeli ödeyeceği belirtildi.

Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Orkun Kökçü, Benfica tarihinin en pahalı transferi olacak. Kökçü'nün, 120 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez'in yerini alması bekleniyor.

Orkun Kökçü, altyapısından yetiştiği Feyenoord'un formasını 175 kez giydi. Orkun Kökçü bu sezon çıktığı 46 maçta 12 gol, 5 asist'lik performans sergiledi.

A Milli Takım ile de 20 maça çıkan Kökçü'nün 2 golü bulunuyor.