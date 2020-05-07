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  4. 07 Mayıs 2020 21:10

Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi ve yoğun bakıma alındı.

Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi
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Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu, genel sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. pic.twitter.com/FINSXHszpM

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 7, 2020

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