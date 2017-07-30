Negredo'nun talipleri artıyor

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya’da sürdüren Beşiktaş, golcü transferine nokta koymak için de çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Negredo’yla temasta olan ve oyuncunun kulübü Valencia ile anlaşan Beşiktaş’ın karşısına transferde yeni rakipler çıktı.

İngiliz The Mirror’ın haberine göre Championship ekiplerinden Leeds United, Negredo’yu transfer etmek için devreye girdi. Haberde Valencia’nın, Negredo’nun bonservisi için Leeds’ten 7.2 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

Uzun süredir Premier Lig’e hasret kalan Leeds United, geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayarak ‘play-off’un kıyısından dönmüştü. Köklü kulüp, kısa süre içinde Premier Lig’e yükselebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo ise yıldız oyuncunun Swansea’ye gidebileceği yönünde bir habere imza attı. Bony’nin Manchester City’ye dönmesiyle forvet hattında sıkıntı çeken Swansea, Negredo’yu kadrosuna katmak için girişimlere başlamış durumda.