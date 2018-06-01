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  4. 01 Haziran 2018 13:43

Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi !

Süper Lig'den Spor Toto 1. Lig'e düşen Osmanlıspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi !
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Spor Toto Süper Ligi 16. sırada tamamlayarak küme düşen ve gelecek sezonu Spor Toto 1. Lig'de geçirecek olan Osmanlıspor'da, sözleşmesi sona eren İrfan Buz yönetimin yaptığı yeni teklifi kabul etmedi. Bunun ardından yönetim hoca arayışlarına başladı.

İlk olarak gündeme gelen isim olan Mustafa Reşit Akçay'la yapılan görüşmeler neticesinde 3 yıllık anlaşma sağlandı. Yapılan bu anlaşmanın altyapıyı kapsayan yeni bir proje dahilinde olduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunun Mart ayına kadar Osmanlıspor'da görev yapmıştı.

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osmanlıspor , Mustafa Reşit Akçay
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