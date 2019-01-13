Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı: Saha içinde sorunlarım oldu

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuşan Ozan Tufan, "Sergen Hoca, benim yeniden Milli Takım'a kazandırılmam gerektiğini söyledi. Oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de onun güvenine layık olmak için iki kat çalışıyorum. Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesinler. Burada iyi işler yapacağım ve Fenerbahçe'ye çok iyi şekilde döneceğim.

''SAHA İÇİNDE SORUNLARIM OLDU''

Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

