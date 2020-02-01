ÖZET | Çaykur Rizespor - Beşiktaş maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçta Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Maçta ilk gol 29. dakikada Atiba'nın ceza sahasına çevirdiği topa düzgün vuran Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. Çaykur Rizespor'un golünü 36. dakikada yeni transferi Skoda kaydetti. Beşiktaş'a 3 puanı getiren gol 79. dakikada Gökhan Gönül'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı.

Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk ederken, Çaykur Rizespor zorlu Göztepe deplasmanına gidecek.

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ dakikada Diaby'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül, bekletmeden topu Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top Kaleci Gökhan Akkan’da kaldı. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz, penaltı noktasının önünden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0 dakikada Mykola Morozyuk'un ortasında Victor Ruiz'in kafasından seken top ceza alanı içine yükseldi. Milan Skoda, kalesini zamanında terk edemeyen Loris Karius'tan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1 ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan , Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan , Moroziuk , Ivanildo , Talbi , Melnjak , Diomande , Abdullah , Oğulcan , Boldrin , Umar Aminu , Skoda

Yedekler: Tarık, Zafer, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Denis Garmash, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan, Andriy Boryachuk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Karius , Gökhan , Vida , Ruiz , Caner , Elneny , Atiba , Diaby , Ljajiç , N’Koudou , Burak

Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Güven, Boyd, Rebocho, Mertcan, Kaan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Scoda (dk. 35) (Çaykur Rizespor), Burak Yılmaz (dk. 29) (Beşiktaş)



