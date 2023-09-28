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PFDK açıkladı: Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye ceza

PFDK açıkladı: Fenerbahçe ve Selahattin Baki'ye ceza
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 307 bin TL, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki'ye 200 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1, Yukatel Adana Demirspor futbolcusu Kevin Rodrigues'e de 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, Kevin Rodrigues'e de Kasımpaşa maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezası uygulandığı bildirildi.

Kurulun Fenerbahçe'ye 307 bin, MKE Ankaragücü'ne 240 bin, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir ve Pendikspor'a 112'şer bin, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Yukatel Adana Demirspor'a da 27'şer bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki'ye de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Etiketler fenerbahçe tff pfdk ceza
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