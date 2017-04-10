CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - G.SARAY / MAÇTA GOL ERKEN GELDİ
Quaresma son antrenmana katılmadı !
Lyon - Beşiktaş maçı için yüksek risk uyarısı
Ahmet Çakar: ''UEFA, Fenerbahçe'ye tazminat vermeyecek''
Igor Tudor'dan büyük sürpriz ! Başakşehir maçında...
Igor Tudor'dan büyük sürpriz ! Başakşehir maçında...
Adanaspor'un yeni hocası belli oldu
Adanaspor'un yeni hocası belli oldu
Taraftardan Olcay Şahan’a uçakta sürpriz
Taraftardan Olcay Şahan’a uçakta sürpriz
Fikret Orman’dan taraftara mesaj
Fikret Orman’dan taraftara mesaj
Atiba Hutchinson takımı sırtlıyor !
Atiba Hutchinson takımı sırtlıyor !
İşte Beşiktaş’ın bitirim üçlüsü !
İşte Beşiktaş’ın bitirim üçlüsü !
Akif Çağatay Kılıç'tan antrenör açıklaması
Akif Çağatay Kılıç'tan antrenör açıklaması
Şenol Güneş'in yardımcısına flaş teklif !
Şenol Güneş'in yardımcısına flaş teklif !
  1. 10 Nisan 2017 19:47

Quaresma son antrenmana katılmadı !

Beşiktaş'ta Lyon maçı öncesi tedavisi devam eden Ricardo Quaresma antrenmana katılmadı.

Quaresma son antrenmana katılmadı !
A+ A-

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, akşam yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü. Tedavisi devam eden Ricardo Quaresma antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan idman, kondisyon hareketleri ve 5'e 2 ile devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncuların büyük bölümü çift kale maç yaparken, Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun frikik çalışması gerçekleştirdi. Talisca'nın yine yüksek isabetli frikikleri antrenmana damga vurdu.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 17:00'de yapacağı idman ile devam edecek.

beşiktaş transferleri , beşiktaş , quaresma , beşiktaş haberleri , bjk