Quaresma yokken Beşiktaş zorlanıyor !

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında organize atak yapamadığı ve kenar ortaları beklediği anlarda gözler açık bir şekilde Ricardo Quaresma'yı aradı.

Geçen sezonun büyük bölümünde ve bu sezonun genelinde bol paslaşmalı oyundan ziyade kenar ortalarına dayalı bir oyun sistemini benimseyen Siyah Beyazlıların, Quaresma'nın yokluğunda ceza sahasına top göndermekte zorlandığı net bir şekilde ortada. Fenerbahçe maçından sonra 5 maç ceza alan Quaresma'nın yokluğunda yerine görev alan Jeremain Lens orta yapma konusunda Portekizli yıldızın yanına bile yaklaşamadı. Maç başına en az 10 kenar ortası bulunan Quaresma, zaman zaman bu konuda eleştirilse de, yerine görev yapan Lens'in performansı kendisini aranır hale getirdi. Quaresma'nın oynadığı maçlarda Beşiktaş'n sağ kanadından maç başına en az 4 isabetli orta gelirken, Lens'in bu oranı 1 isabetli ortaya bile çıkartamaması Portekizli oyuncunun önemini ifade eden rakamlar olarak göze çarpıyor. Quaresma'nın oynamadığı Trabzonspor maçı 2-0, Gençlerbirliği maçı 1-0 kazanılsa bile Trabzonspor maçı 70. dakikadan sonra Negredo ve Babel'in şahsi gayretleri ile, Gençlerbirliği maçı da yine Talisca'nın golü ile kazanıldı ve bu maçlarda Beşiktaş, pozisyona girmekte büyük sıkıntılar çekti. Sezonun en kötü maçlarından birinin oynandığı Medipol Başakşehir maçı ise 1-0 kaybedildi.

Quaresma'nın bu sezon 3 gol 6 asisti bulunurken, Lens'in 1 gol sıfır asistlik bir performansı var.