  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Real Madrid'de Arda Güler şoku! Yine sakatlandı

Real Madrid'de Arda Güler şoku! Yine sakatlandı

Real Madrid'de Arda Güler şoku! Yine sakatlandı
Güncelleme:

Real Madrid, sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Arda Güler'in yeniden sakatlandığını açıkladı.

Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri yer aldı.

Arda'nın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise bugün yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyileşti. Las Palmas maçında oynayacak durumda. Maç eksiği var. Fiziksel olarak biraz eksikleri var. Bizim oyun tarzımıza alışması gerekecek. Bu normal. Arda, muhteşem bir yetenek." ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler real madrid arda güler sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu
Gece kulübü işletmecisi öldürüldü! Vahşeti canlı yayınladığı ortaya çıktı
Kur'an yakan kişiyi öldüresiye dayak!
Kırmızı ete zammın zammının zammı geldi
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak
Süleyman Soylu MHP'nin başına mı geçiyor ?
Hadise'nin yeni klibindeki ateşli sahneler olay oldu
Koç'tan tarihe geçen imza! İlk imzayı Rahmi Koç attı
Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor
Selena Gomez'in dekoltesi kıyafetine sığamadı