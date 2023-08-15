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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Norveç'in Molde ekibi oldu.

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde oldu.

Faroe ekibi Klaksvik'e ilk maçta 2-1 mağlup olan Molde, rövanş mücadelesinde 90 dakikalık normal süreyi 1-0 önde tamamladı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Martin Linnes, 112. dakikada attığı golle takımı Molde'yi 2-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi ve Molde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Molde arasındaki ilk maç 23 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Etiketler Galatasaray alatasaray şampiyonlar ligi rakip
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