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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3. tura kalıyor. Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek. Çekilecek kurada Galatasaray'ın elemeyi geçecekse rakibi de belli olacak. Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22/23 – 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

 

 

 

Etiketler Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi
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