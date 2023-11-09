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3 büyüklerin başkanları PFDK'ye sevk edildi

3 büyüklerin başkanları PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakem ve diğer müsabaka görevlileri için yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Koç, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti sebebiyle de disipline gönderildi.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline gönderildi.

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye gönderilen bir diğer isim oldu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe müsabakası sonrası yaptığı röportajdaki hakareti, sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline sevk edildi.

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray tff pfdk beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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