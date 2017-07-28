Arda Turan, Galatasaray'a çok yakın

Ernesto Valverde’nin gelişiyle takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Arda Turan hakkında Barcelona Kulübü son kararını verdi.

'BARTOMEU İLE GÖRÜŞTÜM ARDA TURAN'I SATMAK İSTİYORLAR'

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Bartomeu ile yakın ilişkileri olan ve yaklaşık 1 ay önce Jeremy Mathieu’yu Galatasaray’a teklif eden dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu’nun Arda Turan konusunu Bartomeu’yla konuştuğu, Katalanların yıldız futbolcu için 15 ila 17 milyon Euro arasında transfer teklifi beklediklerini söyledi. Şu ana kadar Semedo, Marlon ve Deulofeu transferlerinde toplamda 47 milyon Euro para harcayan Barcelona’nın oyuncu satışından gelir elde etmek istediği belirtilirken, Tutumlu Arda Turan için 15 milyon euro’yu gözden çıkaran kulübün milli futbolcuya imza attıracağını ifade etti.

'SON ÇARE ARDA TURAN'I KİRALAYACAKLAR'

Çin’e gitmek istemeyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu için son çarenin kiralama seçeneği olacağını açıkça belirten Bayram Tutumlu ‘Barcelona Arda Turan’ı hatrı sayılı bir paraya gönderemezse, transfer günlerinin sonlarına doğru, kiralık formülünü devreye sokabilir’ dedi.



StarSpor - Levent GÜLTEKİN