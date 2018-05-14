Barcelona'ya Levante şoku !

İspanya La Liga’nın 37. haftasında Barcelona, nefesleri kesen maçta deplasmanda Levante’ye 5-4 mağlup oldu. Böylece ligde namağlup yoluna devam eden Barcelona’nın yenilmezlik serisi, sondan bir önceki hafta sona erdi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada rakibine mağlup olan Barcelona, sezonu namağlup tamamlama hayallerini iki hafta kala elinden kaçırmış oldu.

Namağlup şampiyon olma hayalleri suya düşen Barcelona, Levante karşısında 5-1 geri düştü. Skoru 71’de 5-4 yapmayı başaran Barcelona, uzatma bölümü de dahil olmak üzere kalan yaklaşık 25 dakikalık bölümde beraberliği sağlamayı başaramadı. Levante’nin golleri Emmanuel Boateng (9, 30 ve 49) ve Enis Bardhi’den (46 ve 56) geldi. Barcelona’da ise Philippe Coutinho (38, 59 ve 64) ve Luis Suarez’in (71 pen.) golleri Katalan ekibinin mağlubiyetini engellemeye yetmedi.