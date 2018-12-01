Başakşehir 0 - 1 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Başakşehir evinde Sivasspor'u ağırladı. Maça konuk Sivas iyi başladı. 7. dakikada sol kanattan gelen ortada Muhammet topu göğsüyle Robinho'ya indirdi ancak Brezilyalı yıldızın şutu az farkla yandan auta çıktı.

Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Visca'nın şutu yan ağlarda kalırken, 3 dakika sonra Sivasspor golü buldu. Torje'nin savunma arkasına attığı pası alan Muhammet Demir düzgün bir vuruşla takımını devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda Başakşehir gol ararken savunmasında da açık verdi. 58'de Emre Kılınç'ın şutu az farkla dışarı çıktı. Gol arayan Başakşehir, 79'da beraberliğe yaklaştı ancak Sivasspor kalecisi Tolgahan 1 dakika içinde iki kritik kurtarışla kalesini kapattı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla ligde evinde 13 maç sonra yenilen Başakşehir 30 puanda kalırken, Sivasspor ise 18 puana yükseldi.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR 0 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Attamah (Dk. 46 Kerim Frei), Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 89 Soner Aydoğdu), Napoleoni, Bajic (Dk. 59 Adebayor)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Torje (Dk. 68 Medjani), Robinho (Dk. 90+1 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç, Muhammet Demir (Dk. 73 Rybalka)

GOL: Dk. 35 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Robinho, Dk. 63 Hakan Arslan, Dk. 77 Braz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Adebayor, Dk. 80 Emre Belözoğlu, Dk. 89 Epureanu (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 7: Gelişen konuk ekibin atağında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Muhammet Demir'in göğsüyle indirdiği topa Robinho ceza sahası önünde gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 32: Medipol Başakşehir etkili geldi. Epureanu'nun savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, Visca topu ceza sahası içinde göğsüyle önüne aldı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

DAKİKA 35: Demir Grup Sivasspor öne geçti. Torje'nin savunma arkasına attığı pasla, Muhammet Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Muhammet, altıpas önünde sağ çaprazdan yerden şutunu attı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 58: Konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulduktan sonra ayak içiyle meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 71: Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Visca topu Adebayor'a indirdi. Altıpas önündeki Adebayor'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammet Demir'den döndü.

DAKİKA 79: Ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Kerim Frei'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topu kontrol eden Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topu bir kez daha önünde bulan Brezilyalı oyuncunun ikinci şutunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.

DAKİKA 87: Medipol Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca, penaltı noktasına yakın bölgedeki Napoleoni'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Bu sezon ikinci yenilgisini alan turuncu-lacivertli ekip, 30 puanda kaldı. Haftaya en yakın rakibinin 5 puan önünde lider giren İstanbul ekibi, bu puan kaybına rağmen 14. haftayı da lider tamamlayacak. Son 3 maçında 2. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor ise puanını 18'e yükseltti.

BAŞAKŞEHİR 11 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 11 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Ligde son yenilgisini 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa karşısında 2-1'lik sonuçla alan Medipol Başakşehir, 11 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibinin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de bu yenilgiyle bitti.

İÇ SAHA SERİSİ DE BİTTİ

Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan turuncu-lacivertli ekibin evindeki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Bu karşılaşmadan önce sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmemişti.

SİVASSPOR'DA BÜYÜK COŞKU

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, karşılaşma sonrasında galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Kendilerini desteklemek için tribündeki yerini alan taraftarlarıyla karşılıklı tezahürat yapan oyuncuların sevinci, soyunma odasında da sürdü.

BAŞAKŞEHİR'İN SİVAS'A ŞANSI TUTMUYOR

Turuncu-lacivertli ekibin, Demir Grup Sivasspor karşısında ligdeki galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Rakibiyle oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, geçen sezon da sahasında rakibi ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara almıştı. Medipol Başakşehir, ligdeki son 5 maçta rakibine 2 kez yenilirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.

EMRE BELÖZOĞLU 10 MAÇ SONRA 11'DE

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak ligin 3. haftasında turuncu-lacivertli ekibin sahasında Akhisarspor ile oynadığı mücadelede ilk 11'de forma giyen Emre, bu karşılaşmadan sonra oynanan 10 mücadelede ilk 11'de yer alamamıştı.

MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI DESTEK

Karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerine Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yönelik "90 dk koşmak için umudumuz var. #umuDuMaDestekol" pankartıyla çıktı. Futbolcular, seremonide de DMD kas hastası çocuklarla birlikte sahada yer aldı.

