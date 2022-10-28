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  5. Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü

Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü

Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı bildiride ise "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.

Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

 

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş şenol güneş
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