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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
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Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Bailly'nin uçağı yaklaşık 2 saatlik bir rötarla İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, Manchester'dan tarifeli uçakla gelen oyuncuya menajeri eşlik etti.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Etiketler Beşiktaş Eric Bailly beşiktaş transfer manchester utd
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