Beşiktaş'ta Adem Ljajic frikiklerin 1 numaralı adamı olacak

TORİNO’DAN satın alma opsiyonuyla kiralanan ve oynadığı maçlarda büyük beğeni toplayan Adem Ljajic’in frikiklerde topun başına geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. Sırplar’ın efsanevi frikikçisi Sinisa Mihajlovic’in “varisim” dediği Ljajic, İtalya’da attığı birbirinden şık frikik golleriyle de biliniyor. Ancak, Siyah beyazlı takımda tehlikeli noktalardan kullanılan frikiklerde hala topun başına Quaresma geçiyor. Güneş’in takım hiyerarşisine zarar vermemek adına şimdilik buna izin verdiği ancak ilerleyen haftalarda Ljajic’ten bir frikik silahı olarak yararlanmayı düşündüğü öğrenildi. (Güneş)

