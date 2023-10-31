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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal depremi

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal depremi
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Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Rachid Ghezzal Ghezzal sakatlık sakat
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