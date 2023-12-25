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  5. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayı belli oldu

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayı belli oldu

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayı belli oldu
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Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın, Leonardo Jardim'i gündemine aldığı iddia edildi.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Leonardo Jardim oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Katar'ın Al Rayyan takımından ayrılmaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi.

ÜCRET TALEBİ

Jardim için istenilen yıllık ücret talebi ise 3.5 milyon euro oldu. Yönetim, Bruno Genesio'yu listesinin ilk sırasında tutarken Jardim'i de değerlendirmeye aldı.

Uzun vadeli bir plan ve proje içerisinde takım çalıştırmak isteyen Ola Gunnar Solskjaer'in ise Beşiktaş'ın önerdiği 1.5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Sabah Gazetesi

Etiketler Beşiktaş beşiktaş teknik direktör Leonardo Jardim
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